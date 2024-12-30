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Коннор Макдэвид вышел на третье место в истории «Эдмонтона» по очкам за клуб в НХЛ

Коннор Макдэвид вышел на третье место в истории «Эдмонтона» по очкам за клуб в НХЛ
Коннор Макдэвид
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Анахайме на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2024, понедельник. 00:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
5 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 08:03 (pp)     0:2 Бушар (Арвидссон, Браун) – 11:49     1:2 Готье (ЛаКомбе) – 13:52     1:3 Драйзайтль (Макдэвид, Хайман) – 29:10 (pp)     2:3 Хеллесон – 32:19     3:3 Фаббри (Мактавиш, Готье) – 37:33     4:3 Строум (Терри) – 57:24     5:3 Мактавиш (Фаббри) – 59:08    

За «Эдмонтон» заброшенными шайбами отметились Леон Драйзайтль (дважды) и Эван Бушар. Двумя результативными передачами в составе «Ойлерз» отметился их капитан Коннор Макдэвид.

Благодаря второй передаче в матче проводящий всю карьеру в НХЛ в составе «нефтяников» Макдэвид достиг отметки в 1034 очка в североаамериканской лиге. Коннор вышел на третье место в истории «Эдмонтона» по очкам за клуб в НХЛ, сравнявшись по этому показателю с Марком Мессье.

Клубный рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (1669), а на втором месте раасполагается Яри Курри (1043).

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