Коннор Макдэвид вышел на третье место в истории «Эдмонтона» по очкам за клуб в НХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Анахайме на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

За «Эдмонтон» заброшенными шайбами отметились Леон Драйзайтль (дважды) и Эван Бушар. Двумя результативными передачами в составе «Ойлерз» отметился их капитан Коннор Макдэвид.

Благодаря второй передаче в матче проводящий всю карьеру в НХЛ в составе «нефтяников» Макдэвид достиг отметки в 1034 очка в североаамериканской лиге. Коннор вышел на третье место в истории «Эдмонтона» по очкам за клуб в НХЛ, сравнявшись по этому показателю с Марком Мессье.

Клубный рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (1669), а на втором месте раасполагается Яри Курри (1043).