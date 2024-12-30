Матвей Мичков прервал худшую за карьеру серию без очков в НХЛ

В эти минуты в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Филадельфией Флайерз». В игре перерыв перед третьим периодом, счёт равный — 2:2. В составе гостей голевой передачей отличился российский форвард Матвей Мичков, прервав свою длительную безочковую серию.

Мичков ассистировал на гол Скотту Лотону. Также в числе ассистентов был Mорган Фрост. Это первое результативное действие российского хоккеиста за последние 8 матчей в составе «Филадельфии». Предыдущие 7 встреч он не забивал и не отдавал.

Таким образом, Мичков прервал свою худшую безочковую серию на этапе заокеанской карьеры.

Всего в текущем сезоне у Мичкова 11 голов и 16 передач в 34 матчах за клуб.

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