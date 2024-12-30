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Матвей Мичков прервал худшую за карьеру серию без очков в НХЛ

Матвей Мичков прервал худшую за карьеру серию без очков в НХЛ
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В эти минуты в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Филадельфией Флайерз». В игре перерыв перед третьим периодом, счёт равный — 2:2. В составе гостей голевой передачей отличился российский форвард Матвей Мичков, прервав свою длительную безочковую серию.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2024, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Перерыв
3 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Фиала (Лаферрье, Дано) – 05:14     1:1 Фёрстер (Йорк, Санхайм) – 08:17     1:2 Лотон (Мичков, Фрост) – 14:09     2:2 Кемпе (Кларк, Тюркотт) – 16:54     2:3 Мичков (Лотон, Ристолайнен) – 31:03     2:4 Фараби (Хэтэуэй, Пилинг) – 33:42     3:4 Фёгеле – 35:04    

Мичков ассистировал на гол Скотту Лотону. Также в числе ассистентов был Mорган Фрост. Это первое результативное действие российского хоккеиста за последние 8 матчей в составе «Филадельфии». Предыдущие 7 встреч он не забивал и не отдавал.

Таким образом, Мичков прервал свою худшую безочковую серию на этапе заокеанской карьеры.

Всего в текущем сезоне у Мичкова 11 голов и 16 передач в 34 матчах за клуб.

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