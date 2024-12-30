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Коннор Бедард повторил редкое клубное достижение 39-летней давности

Коннор Бедард повторил редкое клубное достижение 39-летней давности
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В эти минуты в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Чикаго Блэкхоукс» и «Даллас Старз». В игре закончился второй период, счёт в пользу гостей — 3:1. В составе хозяев заброшенной шайбой отличился канадский форвард Коннор Бедард, вписав своё имя в историю.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2024, понедельник. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
3-й период
1 : 5
Даллас Старз
Даллас
1:0 Бедард (Джонс, Терявяйнен) – 12:20 (pp)     1:1 Бенн (Дадонов, Стэнковен) – 17:12     1:2 Робертсон (Бенн, Хейсканен) – 28:23 (pp)     1:3 Дадонов (Дюшейн, Робертсон) – 34:46     1:4 Джонстон (Дюшейн) – 40:10     1:5 Дюшейн (Джонстон, Хейсканен) – 42:54    

Бедард стал всего третьим хоккеистов в истории «Чикаго» в возрасте до 20 лет, набравшим 60+ очков за один календарный год. Это очка как раз стало для него 60-м.

Подобная планка покорялась Бобби Халлу, набравшему 61 очко в 1958 году и Эдди Ольчику — 60 очков в 1985 году. Таким образом, Коннор повторил достижение 39 летней давности.

Всего в текущем сезоне в его активе 9 голов и 22 результативные передачи в 36 матчах за клуб.

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