Коннор Бедард повторил редкое клубное достижение 39-летней давности

В эти минуты в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Чикаго Блэкхоукс» и «Даллас Старз». В игре закончился второй период, счёт в пользу гостей — 3:1. В составе хозяев заброшенной шайбой отличился канадский форвард Коннор Бедард, вписав своё имя в историю.

Бедард стал всего третьим хоккеистов в истории «Чикаго» в возрасте до 20 лет, набравшим 60+ очков за один календарный год. Это очка как раз стало для него 60-м.

Подобная планка покорялась Бобби Халлу, набравшему 61 очко в 1958 году и Эдди Ольчику — 60 очков в 1985 году. Таким образом, Коннор повторил достижение 39 летней давности.

Всего в текущем сезоне в его активе 9 голов и 22 результативные передачи в 36 матчах за клуб.

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ