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Сборная Канады всухую обыграла Германию в матче МЧМ-2025

Сборная Канады всухую обыграла Германию в матче МЧМ-2025
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В ночь с 29 на 30 декабря мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч группы A молодёжного чемпионата мира — 2025 между сборными Канады и Германии. Хозяева турнира канадцы одержали уверенную победу — итоговый счёт 3:0.

U20 ЧМ-2025 . Группа A
30 декабря 2024, понедельник. 03:30 МСК
Канада U20
Окончен
3 : 0
Германия U20
1:0 Бонк (Коуэн, Каттон) – 09:40 (5x4)     2:0 Прайс (Минио, Ритчи) – 55:02 (5x5)     3:0 Катафорд (Джордж) – 59:57 (en)    

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Оливер Бонк, Кейден Прайс и Мэтью Катафорд (в пустые ворота). Первая шайба была заброшена в стартовом игровом отрезке, вторая и третья — в последние пять минут матча.

После трёх матчей Канада имеет в своём активе 7 очков и идёт на второй строчке. Возглавляет группу А США, у них те же 7 очков, однако они выше по дополнительным показателям. Германия за три матча очков набрать не сумела.

В следующем матче Канада сыграет с США, а Германия — с Латвией.

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