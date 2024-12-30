Сборная Канады всухую обыграла Германию в матче МЧМ-2025

В ночь с 29 на 30 декабря мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч группы A молодёжного чемпионата мира — 2025 между сборными Канады и Германии. Хозяева турнира канадцы одержали уверенную победу — итоговый счёт 3:0.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Оливер Бонк, Кейден Прайс и Мэтью Катафорд (в пустые ворота). Первая шайба была заброшена в стартовом игровом отрезке, вторая и третья — в последние пять минут матча.

После трёх матчей Канада имеет в своём активе 7 очков и идёт на второй строчке. Возглавляет группу А США, у них те же 7 очков, однако они выше по дополнительным показателям. Германия за три матча очков набрать не сумела.

В следующем матче Канада сыграет с США, а Германия — с Латвией.

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