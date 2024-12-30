Марио Лемье обратился к Сидни Кросби после того, как тот побил его рекорд

Легендарный канадский хоккеист Марио Лемье обратился к форварду «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби после того, как последний установил рекорд франшизы по количеству голевых передач, превзойдя самого Лемье.
«Хочу поздравить Сида с установлением командного рекорда по передачам. Он потрясающий игрок и нам очень повезло, что он выступает за „Питтсбург“. Жду от него ещё больших успехов», — приводит слова Лемье пресс-служба „Питтсбурга“.
Напомним, Сидни Кросби отметился результативной передачей по ходу сегодняшнего матча с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2). Теперь в его активе 1034 ассиста за «Питтсбург». Таким образом, форвард стал лучшим ассистентом в истории «Питтсбурга», побив рекорд Марио Лемье (1033).
Кросби хитом отправил на лёд Малкина на двусторонке «Питтсбурга»
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