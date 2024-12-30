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Марио Лемье обратился к Сидни Кросби после того, как тот побил его рекорд

Марио Лемье обратился к Сидни Кросби после того, как тот побил его рекорд
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Легендарный канадский хоккеист Марио Лемье обратился к форварду «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби после того, как последний установил рекорд франшизы по количеству голевых передач, превзойдя самого Лемье.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2024, понедельник. 01:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Бовиллье (Бантинг, Грызлик) – 03:54     2:0 Бантинг – 21:36 (pp)     3:0 Томасино (Гласс, О'Коннор) – 46:57 (pp)     3:1 Ли (Романов) – 52:59     3:2 Ли (Хорват, Пулок) – 56:10    

«Хочу поздравить Сида с установлением командного рекорда по передачам. Он потрясающий игрок и нам очень повезло, что он выступает за „Питтсбург“. Жду от него ещё больших успехов», — приводит слова Лемье пресс-служба „Питтсбурга“.

Напомним, Сидни Кросби отметился результативной передачей по ходу сегодняшнего матча с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2). Теперь в его активе 1034 ассиста за «Питтсбург». Таким образом, форвард стал лучшим ассистентом в истории «Питтсбурга», побив рекорд Марио Лемье (1033).

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