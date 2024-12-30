«Миннесота» без Капризова проиграла «Оттаве» в домашнем матче НХЛ

В ночь с 29 на 30 декабря мск на льду «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Миннесота Уайлд» и «Оттава Сенаторз». Победу со счётом 3:1 одержали гости.

Голы в составе победителей забили Ридли Грейг, Джош Норрис и Клод Жиру.

В составе хозяев единственную шайбу забросил Фредерик Годро. Российские игроки «Уайлд» Марат Хуснутдинов и Яков Тренин не отличились результативными действиями.

Напомним, лидер «дикарей» Кирилл Капризов пропускал этот матч из-за травмы.

«Миннесота» набрала 48 очков и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Оттава» идёт на восьмой строчке с 40 очками на Востоке.