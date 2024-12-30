«Миннесота» без Капризова проиграла «Оттаве» в домашнем матче НХЛ
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В ночь с 29 на 30 декабря мск на льду «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Миннесота Уайлд» и «Оттава Сенаторз». Победу со счётом 3:1 одержали гости.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2024, понедельник. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Годро (Чисхольм, Фолиньо) – 17:19 1:1 Грейг (Хэмоник, Сандерсон) – 21:47 1:2 Норрис (Сандерсон, Батерсон) – 52:42 (pp) 1:3 Жиру – 59:16
Голы в составе победителей забили Ридли Грейг, Джош Норрис и Клод Жиру.
В составе хозяев единственную шайбу забросил Фредерик Годро. Российские игроки «Уайлд» Марат Хуснутдинов и Яков Тренин не отличились результативными действиями.
Напомним, лидер «дикарей» Кирилл Капризов пропускал этот матч из-за травмы.
«Миннесота» набрала 48 очков и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Оттава» идёт на восьмой строчке с 40 очками на Востоке.
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