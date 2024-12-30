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Александр Овечкин стал лучшим снайпером «Вашингтона» в текущем сезоне НХЛ

Александр Овечкин стал лучшим снайпером «Вашингтона» в текущем сезоне НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» и возглавил список лучших снайпером своего клуба в текущем сезоне регулярки.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2024, понедельник. 01:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Дебринкэт (Шьяро, Зайдер) – 03:19     2:0 Кейн (Густафссон, Рэймонд) – 06:44 (pp)     2:1 Овечкин (Чикран, Макмайкл) – 12:04     3:1 Дебринкэт (Кейн, Копп) – 12:35     4:1 Рэймонд (Ларкин, Велено) – 14:18     4:2 Дауд (Рэддиш, Дьюхейм) – 50:27    

Для Овечкина эта шайба стала 17-й в текущем сезоне НХЛ, в его активе также 10 результативных передач. Александр стал лучшим снайпером клуба, сместив с первой строчки Коннора Макмайкла, на счету которого в этом сезоне 16 заброшенных шайб.

Напомним, всего за карьеру в НХЛ на счету 39-летнего Овечкина 1446 матчей, в которых он забил 870 голов и сделал 707 результативных передач. Отставание от рекорда Уэйна Гретци — 24 шайбы.

В следующем матче регулярного чемпионата «Вашингтон» сыграет с «Бостон Брюинз». Встреча состоится 31 декабря.

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