Александр Овечкин стал лучшим снайпером «Вашингтона» в текущем сезоне НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» и возглавил список лучших снайпером своего клуба в текущем сезоне регулярки.
Для Овечкина эта шайба стала 17-й в текущем сезоне НХЛ, в его активе также 10 результативных передач. Александр стал лучшим снайпером клуба, сместив с первой строчки Коннора Макмайкла, на счету которого в этом сезоне 16 заброшенных шайб.
Напомним, всего за карьеру в НХЛ на счету 39-летнего Овечкина 1446 матчей, в которых он забил 870 голов и сделал 707 результативных передач. Отставание от рекорда Уэйна Гретци — 24 шайбы.
В следующем матче регулярного чемпионата «Вашингтон» сыграет с «Бостон Брюинз». Встреча состоится 31 декабря.
Овечкин провёл тренировку после травмы в контактном джерси
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