Матвей Мичков отличился в НХЛ впервые с 7 декабря, сумев забить броском из-за линии ворот

В эти минуты в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Филадельфией Флайерз». После двух периодов гости впереди со счётом 4:3.

Заброшенной шайбой в составе «Флайерз» отметился российский напаадающий Матвей Мичков. 20-летний форвард отличился в НХЛ впервые с 7 декабря, сумев забить броском из-за линии ворот. Россиянин поразил ворота в середине второго периода, направив шайбу в щиток голкипера «Лос-Анджелеса» Давида Риттиха, после чего она срикошетила в цель.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, что в первом периоде Мичков ассистировал на гол Скотту Лотону. Это первое результативное действие российского хоккеиста за последние 8 матчей в составе «Филадельфии». Предыдущие 7 встреч он не забивал и не отдавал. Таким образом, Мичков прервал свою худшую безочковую серию на этапе заокеанской карьеры.