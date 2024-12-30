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Вегас Голден Найтс — Калгари Флэймс, результат матча 30 декабря 2024, счёт 3:0, регулярный чемпионат НХЛ

Шат-аут и 31 сейв Ильи Самсонова принесли «Вегасу» победу над «Калгари»
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Сегодня, в ночь с 29 на 30 декабря мск, на льду «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вегас Голден Найтс» и «Калгари Флэймс», победу в котором одержали хозяева со счётом 3:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2024, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Хауден (Пьетранджело, Пирсон) – 35:59     2:0 Олофссон (Теодор, Айкел) – 54:41 (pp)     3:0 Пирсон (Дорофеев, Теодор) – 59:53    

Шайбы в этой встрече за «Вегас» забросили канадский защитник Алекс Пьетранджело, шведский нападающий Виктор Олофссон и канадский форвард Таннер Пирсон. Российский форвард Павел Дорофеев отличился голевой передачей.

Российский вратарь хозяев Илья Самсонов в этом матче сыграл «на ноль», сделав 31 сейв.

В составе гостей приняли участия два россиянина. Защитник Даниил Мироманов завершил встречу с показателем полезности «-2». Форвард Андрей Кузьменко результативными действиями не отметился.

«Вегас» продолжит домашнюю серию и проведёт следующий матч с «Монреаль Канадиенс» 31 декабря. «Калгари» дома сыграет с «Ванкувер Кэнакс» 1 января.

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