Шат-аут и 31 сейв Ильи Самсонова принесли «Вегасу» победу над «Калгари»

Сегодня, в ночь с 29 на 30 декабря мск, на льду «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вегас Голден Найтс» и «Калгари Флэймс», победу в котором одержали хозяева со счётом 3:0.
Шайбы в этой встрече за «Вегас» забросили канадский защитник Алекс Пьетранджело, шведский нападающий Виктор Олофссон и канадский форвард Таннер Пирсон. Российский форвард Павел Дорофеев отличился голевой передачей.
Российский вратарь хозяев Илья Самсонов в этом матче сыграл «на ноль», сделав 31 сейв.
В составе гостей приняли участия два россиянина. Защитник Даниил Мироманов завершил встречу с показателем полезности «-2». Форвард Андрей Кузьменко результативными действиями не отметился.
«Вегас» продолжит домашнюю серию и проведёт следующий матч с «Монреаль Канадиенс» 31 декабря. «Калгари» дома сыграет с «Ванкувер Кэнакс» 1 января.