МЧМ по хоккею — 2025: результаты, календарь, таблица, 29 декабря 2024 года

В ночь с 29 на 30 декабря в столице Канады Оттаве прошёл четвёртый игровой день молодёжного чемпионата мира — 2025. В его рамках состоялись четыре матча в обеих группах турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

МЧМ-2025. Результаты игрового дня 29/30 декабря

Группа B. Швейцария U20 — Швеция U20 — 5:7.

Группа A. США U20 — Финляндия U20 — 3:4 ОТ.

Группа B. Чехия U20 — Словакия U20 — 4:2.

Группа A. Канада U20 — Германия U20 — 3:0.

Победителем прошлогоднего МЧМ-2024 стала команда США. Сборная России не принимает участия в МЧМ-2025 из-за отстранения от международных турниров, наложенного ИИХФ по политическим причинам.

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