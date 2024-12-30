МЧМ по хоккею — 2025: результаты, календарь, таблица, 29 декабря 2024 года
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В ночь с 29 на 30 декабря в столице Канады Оттаве прошёл четвёртый игровой день молодёжного чемпионата мира — 2025. В его рамках состоялись четыре матча в обеих группах турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
МЧМ-2025. Результаты игрового дня 29/30 декабря
Группа B. Швейцария U20 — Швеция U20 — 5:7.
Группа A. США U20 — Финляндия U20 — 3:4 ОТ.
Группа B. Чехия U20 — Словакия U20 — 4:2.
Группа A. Канада U20 — Германия U20 — 3:0.
U20 ЧМ-2025 . Группа B
29 декабря 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Швейцария U20
Окончен
5 : 7
Швеция U20
0:1 Вилландер (Сандин-Пелликка, Унгер Cёрум) – 06:52 (5x4) 1:1 Грубер (Антенен, Бюнцли) – 12:18 (5x5) 1:2 Форсфьелль (Хедквист, Гранберг) – 13:15 (5x5) 1:3 Стенберг (Линдштейн, Нильссон) – 18:52 (5x4) 1:4 Гранберг (Хедквист, Форсфьелль) – 24:52 (5x5) 1:5 Вилландер (Унгер Cёрум, Эдстрём) – 28:52 (5x4) 1:6 Эклунд (Сандин-Пелликка, Вилландер) – 39:48 (5x5) 2:6 Грубер (Муггли, Дорте) – 44:21 (5x4) 2:7 Сандин-Пелликка (Эклунд, Унгер Cёрум) – 49:44 (5x4) 3:7 Брайяр (Грубер, Граф) – 51:17 (5x4) 4:7 Кадерли (Муггли, Грубер) – 54:16 (5x4) 5:7 Брайяр (Кадерли) – 59:47 (5x4)
U20 ЧМ-2025 . Группа A
29 декабря 2024, воскресенье. 22:30 МСК
США U20
Окончен
3 : 4
ОТ
Финляндия U20
0:1 Аласиуруа (Саарелайнен) – 09:50 (4x5) 1:1 Тэрранс (Свобода, Уиллис) – 14:20 (5x5) 2:1 Хатсон (Хенслер) – 21:45 (5x5) 2:2 Киискинен (Пиениниеми, Хелениус) – 24:09 (5x4) 2:3 Миеттинен (Халттунен, Кумпулайнен) – 29:19 (5x5) 3:3 Цимер (Стига, Мур) – 43:26 3:4 Уронен – 61:46 (3x3)
U20 ЧМ-2025 . Группа B
30 декабря 2024, понедельник. 01:00 МСК
Чехия U20
Окончен
4 : 2
Словакия U20
1:0 Градец (Машталиржски) – 11:12 (4x5) 2:0 Шимек (Ехо, Жидлицки) – 15:10 (5x5) 2:1 Цисар (Кралович, Хован) – 30:48 (5x5) 3:1 Шале (Машталиржски, Иржичек) – 37:21 (4x4) 4:1 Шале (Голинка, Галвас) – 48:48 (5x4) 4:2 Дворски (Штрбак, Войцех) – 54:52 (6x5)
U20 ЧМ-2025 . Группа A
30 декабря 2024, понедельник. 03:30 МСК
Канада U20
Окончен
3 : 0
Германия U20
1:0 Бонк (Коуэн, Каттон) – 09:40 (5x4) 2:0 Прайс (Минио, Ритчи) – 55:02 (5x5) 3:0 Катафорд (Джордж) – 59:57 (en)
Победителем прошлогоднего МЧМ-2024 стала команда США. Сборная России не принимает участия в МЧМ-2025 из-за отстранения от международных турниров, наложенного ИИХФ по политическим причинам.
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