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НХЛ переписала на Евгения Малкина победный гол «Питтсбурга» в матче с «Айлендерс»

НХЛ переписала на Евгения Малкина победный гол «Питтсбурга» в матче с «Айлендерс»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2024, понедельник. 01:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Бовиллье (Бантинг, Грызлик) – 03:54     2:0 Бантинг – 21:36 (pp)     3:0 Малкин (Гласс, Томасино) – 46:57 (pp)     3:1 Ли (Романов) – 52:59     3:2 Ли (Хорват, Пулок) – 56:10    

Изначально считалось, что в составе «Питтсбурга» забивали Энтони Бовиллье, Майкл Бантинг и Филип Томасино, а российский нападающий Евгений Малкин не отметился результативными действиями, однако после завершения матча в НХЛ внесли изменение протокола, согласно которому гол Томасино оказался переписан на Малкина.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, 38-летний россиянин забросил свою восьмую шайбу в сезоне. На его счету 31 (8+23) балл в 38 играх в сезоне при полезности «-15».

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