НХЛ переписала на Евгения Малкина победный гол «Питтсбурга» в матче с «Айлендерс»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
Изначально считалось, что в составе «Питтсбурга» забивали Энтони Бовиллье, Майкл Бантинг и Филип Томасино, а российский нападающий Евгений Малкин не отметился результативными действиями, однако после завершения матча в НХЛ внесли изменение протокола, согласно которому гол Томасино оказался переписан на Малкина.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Таким образом, 38-летний россиянин забросил свою восьмую шайбу в сезоне. На его счету 31 (8+23) балл в 38 играх в сезоне при полезности «-15».
- 30 декабря 2024
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