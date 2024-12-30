Александр Овечкин забил гол в своём четвёртом матче кряду

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» и продлил свою голевую серию.

Овечкин отметился заброшенной шайбой в своём четвёртом матче подряд. До этого он забивал «Торонто» (29 декабря), а также отметился дублем в ворота «Юты» (19 ноября) и хет-триком в ворота «Вегаса» (18 ноября). Напомним, после матча с «Ютой» российский форвард не играл больше месяца из-за перелома малоберцовой кости.

В следующем матче регулярного чемпионата «Вашингтон» сыграет с «Бостон Брюинз». Встреча состоится 31 декабря. Также сегодня Овечкин стал лучшим снайпером своего клуба в текущей регулярке с 17 голами.

Овечкин продолжает тренироваться в период восстановления