Александр Овечкин забил гол в своём четвёртом матче кряду

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» и продлил свою голевую серию.
Овечкин отметился заброшенной шайбой в своём четвёртом матче подряд. До этого он забивал «Торонто» (29 декабря), а также отметился дублем в ворота «Юты» (19 ноября) и хет-триком в ворота «Вегаса» (18 ноября). Напомним, после матча с «Ютой» российский форвард не играл больше месяца из-за перелома малоберцовой кости.
В следующем матче регулярного чемпионата «Вашингтон» сыграет с «Бостон Брюинз». Встреча состоится 31 декабря. Также сегодня Овечкин стал лучшим снайпером своего клуба в текущей регулярке с 17 голами.
Овечкин продолжает тренироваться в период восстановления
- 30 декабря 2024
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