Гол и ассист Евгения Дадонова помогли «Далласу» обыграть «Чикаго»

Сегодня, в ночь с 29 на 30 декабря мск, на льду «Юнайтед-Центр» в Чикаго (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Чикаго Блэкхоукс» и «Даллас Старз», победу в котором одержали гости со счётом 5:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились канадские форварды Джейми Бенн, Уайатт Джонстон и Мэтт Дюшейн, американский нападающий Джейсон Робертсон. Также на счету россиянина Евгения Дадонова гол и результативная передача.
В составе хозяев единственную шайбу забросил канадский форвард Коннор Бедард.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
«Чикаго» продолжит домашнюю серию и проведёт следующий матч с «Сент-Луис Блюз» 1 января. «Даллас» дома сыграет с «Баффало Сэйбрз» 1 января.
- 30 декабря 2024
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