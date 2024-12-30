Гол и ассист Евгения Дадонова помогли «Далласу» обыграть «Чикаго»

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Сегодня, в ночь с 29 на 30 декабря мск, на льду «Юнайтед-Центр» в Чикаго (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Чикаго Блэкхоукс» и «Даллас Старз», победу в котором одержали гости со счётом 5:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились канадские форварды Джейми Бенн, Уайатт Джонстон и Мэтт Дюшейн, американский нападающий Джейсон Робертсон. Также на счету россиянина Евгения Дадонова гол и результативная передача.

В составе хозяев единственную шайбу забросил канадский форвард Коннор Бедард.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Чикаго» продолжит домашнюю серию и проведёт следующий матч с «Сент-Луис Блюз» 1 января. «Даллас» дома сыграет с «Баффало Сэйбрз» 1 января.