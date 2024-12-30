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Чикаго Блэкхоукс — Даллас Старз, результат матча 30 декабря 2024, счёт 1:5, регулярный чемпионат НХЛ

Гол и ассист Евгения Дадонова помогли «Далласу» обыграть «Чикаго»
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Сегодня, в ночь с 29 на 30 декабря мск, на льду «Юнайтед-Центр» в Чикаго (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Чикаго Блэкхоукс» и «Даллас Старз», победу в котором одержали гости со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2024, понедельник. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 5
Даллас Старз
Даллас
1:0 Бедард (Джонс, Терявяйнен) – 12:20 (pp)     1:1 Бенн (Дадонов, Стэнковен) – 17:12     1:2 Робертсон (Бенн, Хейсканен) – 28:23 (pp)     1:3 Дадонов (Дюшейн, Робертсон) – 34:46     1:4 Джонстон (Дюшейн, Бенн) – 40:10     1:5 Дюшейн (Джонстон, Хейсканен) – 42:55    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились канадские форварды Джейми Бенн, Уайатт Джонстон и Мэтт Дюшейн, американский нападающий Джейсон Робертсон. Также на счету россиянина Евгения Дадонова гол и результативная передача.

В составе хозяев единственную шайбу забросил канадский форвард Коннор Бедард.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Чикаго» продолжит домашнюю серию и проведёт следующий матч с «Сент-Луис Блюз» 1 января. «Даллас» дома сыграет с «Баффало Сэйбрз» 1 января.

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