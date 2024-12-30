Сидни Кросби вышел на 12-е место в истории НХЛ по результативным передачам за карьеру

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Нападающий хозяев Сидни Кросби отметился результативной передачей. Теперь в его активе 1034 ассиста в 1310 матчах за «Питтсбург». Таким образом, форвард стал лучшим ассистентом в истории «Питтсбурга», побив клубный рекорд Марио Лемье (1033 в 915 матчах).

Заодно Кросби вышел на чистое 12-е место в списке лучших ассистентов в истории лиги, опередив Лемье и в общем зачёте. На 11-м месте располагается Марсель Дионн (1040 в 1348).

В топ-10 идут Уэйн Гретцки (1963 в 1487), Рон Фрэнсис (1249 в 1731), Марк Мессье (1193 в 1756), Рэй Бурк (1169 в 1612), и (1155 в 1733), Пол Коффи (1135 в 1409), Джо Торнтон (1109 в 1714), Адам Оутс (1079 в 1337), Стив Айзерман (1063 в 1514) и Горди Хоу (1049 в 1767).