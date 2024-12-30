Гол и ассист Мичкова не спасли «Филадельфию» от поражения в матче НХЛ с «Лос-Анджелесом»

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Филадельфией Флайерз». Игра завершилась победой хозяев площадки со счётом 5:4.

В составе победителей дубль в свой актив записал Анже Копитар (одна из шайб была заброшена в пустые ворота), ещё по разу отличились Кевин Фиала, Адриан Кемпе и Уоррен Фёгеле.

У гостей сегодня забивали Тайсон Фёрстер, Скотт Лотон, Джоэль Фараби и российский форвард Матвей Мичков, также отметившийся результативной передачей.

«Лос-Анджелес» вышел на четвёртое место Запада с 47 очками. «Миннесота» идёт 11-й на Востоке — 36 очков.