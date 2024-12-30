Гол и ассист Мичкова не спасли «Филадельфию» от поражения в матче НХЛ с «Лос-Анджелесом»
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В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Филадельфией Флайерз». Игра завершилась победой хозяев площадки со счётом 5:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2024, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
5 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Фиала (Лаферрье, Дано) – 05:14 1:1 Фёрстер (Йорк, Санхайм) – 08:17 1:2 Лотон (Мичков, Фрост) – 14:09 2:2 Кемпе (Кларк, Тюркотт) – 16:54 2:3 Мичков (Лотон, Ристолайнен) – 31:03 2:4 Фараби (Хэтэуэй, Пилинг) – 33:42 3:4 Фёгеле – 35:04 4:4 Копитар (Байфилд, Муврар) – 46:44 5:4 Копитар (Кемпе) – 48:55 (pp)
В составе победителей дубль в свой актив записал Анже Копитар (одна из шайб была заброшена в пустые ворота), ещё по разу отличились Кевин Фиала, Адриан Кемпе и Уоррен Фёгеле.
У гостей сегодня забивали Тайсон Фёрстер, Скотт Лотон, Джоэль Фараби и российский форвард Матвей Мичков, также отметившийся результативной передачей.
«Лос-Анджелес» вышел на четвёртое место Запада с 47 очками. «Миннесота» идёт 11-й на Востоке — 36 очков.
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