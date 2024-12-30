Овечкин вплотную приблизился к повторению клубного рекорда «Вашингтона» 15-летней давности

Российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отметившийся голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (2:4), был близок к повторению собственного клубного рекорда 15-летней давности по количеству голов, забитых в первых 20 матчах сезона.

Наибольшее количество голов в первых 20 встречах сезона россиянин забил в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2009/2010 — 18. В текущем сезоне на счету Овечкина 17 заброшенных шайб при таком же количестве сыгранных встреч.

Отметим, что в этом достижении учитываются 20 матчей сезона с участием игрока, а не общее количество игр клуба.