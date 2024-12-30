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Овечкин вплотную приблизился к повторению клубного рекорда «Вашингтона» 15-летней давности

Овечкин вплотную приблизился к повторению клубного рекорда «Вашингтона» 15-летней давности
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Российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отметившийся голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (2:4), был близок к повторению собственного клубного рекорда 15-летней давности по количеству голов, забитых в первых 20 матчах сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2024, понедельник. 01:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Дебринкэт (Шьяро, Зайдер) – 03:19     2:0 Кейн (Густафссон, Рэймонд) – 06:44 (pp)     2:1 Овечкин (Чикран, Макмайкл) – 12:04     3:1 Дебринкэт (Кейн, Копп) – 12:35     4:1 Рэймонд (Ларкин, Велено) – 14:18     4:2 Дауд (Рэддиш, Дьюхейм) – 50:27    

Наибольшее количество голов в первых 20 встречах сезона россиянин забил в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2009/2010 — 18. В текущем сезоне на счету Овечкина 17 заброшенных шайб при таком же количестве сыгранных встреч.

Отметим, что в этом достижении учитываются 20 матчей сезона с участием игрока, а не общее количество игр клуба.

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