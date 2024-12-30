НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 30 декабря

30 декабря в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2. Очередным голом отметился капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Россиянин забросил шайбу во втором матче кряду после травмы. Овечкин забросил 17 шайб в своих первых 20 матчах сезона в возрасте 39 лет и побил рекорд 18-летней давности Брэндана Шэнахана по голам в возрасте 36+ лет в первых 20 играх регулярного чемпионата.
- 30 декабря 2024
-
08:10
-
07:58
-
07:47
-
07:30
-
07:20
-
07:17
-
07:12
-
07:00
-
06:52
-
06:48
-
06:46
-
06:44
-
06:34
-
06:16
-
06:12
-
05:59
-
05:39
-
05:28
-
05:16
-
04:58
-
04:23
-
03:59
-
03:43
-
03:39
-
03:38
-
02:58
-
02:52
-
02:33
-
02:17
-
02:03
-
01:40
-
01:34
-
01:16
-
00:41
-
00:10