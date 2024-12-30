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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 30 декабря

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 30 декабря
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30 декабря в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 4
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Кребс (Байрэм, Далин) – 06:52     0:2 Томпсон (Цукер, Куинн) – 13:06 (pp)     1:2 Шенн (Парэйко, Нейборс) – 15:47     2:2 Уокер (Парэйко, Торопченко) – 45:56     2:3 Цукер (Куинн, Томпсон) – 50:30 (pp)     2:4 Кулих (Самуэльссон) – 56:19    
НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2024, понедельник. 00:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
5 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 08:03 (pp)     0:2 Бушар (Арвидссон, Браун) – 11:49     1:2 Готье (ЛаКомбе) – 13:52     1:3 Драйзайтль (Макдэвид, Хайман) – 29:10 (pp)     2:3 Хеллесон – 32:19     3:3 Фаббри (Мактавиш, Готье) – 37:33     4:3 Строум (Терри) – 57:24     5:3 Мактавиш (Фаббри) – 59:08    

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2. Очередным голом отметился капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Россиянин забросил шайбу во втором матче кряду после травмы. Овечкин забросил 17 шайб в своих первых 20 матчах сезона в возрасте 39 лет и побил рекорд 18-летней давности Брэндана Шэнахана по голам в возрасте 36+ лет в первых 20 играх регулярного чемпионата.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2024, понедельник. 01:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Дебринкэт (Шьяро, Зайдер) – 03:19     2:0 Кейн (Густафссон, Рэймонд) – 06:44 (pp)     2:1 Овечкин (Чикран, Макмайкл) – 12:04     3:1 Дебринкэт (Кейн, Копп) – 12:35     4:1 Рэймонд (Ларкин, Велено) – 14:18     4:2 Дауд (Рэддиш, Дьюхейм) – 50:27    
НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2024, понедельник. 01:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 5
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Ньюхук (Мэтисон, Лайне) – 12:07     1:1 Хагель – 20:37     1:2 Дворак (Гуле, Каррье) – 32:34     1:3 Эванс (Армиа) – 38:28     2:3 Кучеров (Пойнт, Рэддиш) – 38:54     2:4 Армиа (Хейнеман) – 52:32     2:5 Галлахер (Андерсон, Каррье) – 58:08    
НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2024, понедельник. 01:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Бовиллье (Бантинг, Грызлик) – 03:54     2:0 Бантинг – 21:36 (pp)     3:0 Малкин (Гласс, Томасино) – 46:57 (pp)     3:1 Ли (Романов) – 52:59     3:2 Ли (Хорват, Пулок) – 56:10    
НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2024, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Хауден (Пьетранджело, Пирсон) – 35:59     2:0 Олофссон (Теодор, Айкел) – 54:41 (pp)     3:0 Пирсон (Дорофеев, Теодор) – 59:53    
НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2024, понедельник. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Годро (Чисхольм, Фолиньо) – 17:19     1:1 Грейг (Ткачук, Хэмоник) – 21:47     1:2 Норрис (Сандерсон, Батерсон) – 52:42 (pp)     1:3 Жиру – 59:16    
НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2024, понедельник. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 5
Даллас Старз
Даллас
1:0 Бедард (Джонс, Терявяйнен) – 12:20 (pp)     1:1 Бенн (Дадонов, Стэнковен) – 17:12     1:2 Робертсон (Бенн, Хейсканен) – 28:23 (pp)     1:3 Дадонов (Дюшейн, Робертсон) – 34:46     1:4 Джонстон (Дюшейн, Бенн) – 40:10     1:5 Дюшейн (Джонстон, Хейсканен) – 42:55    
НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2024, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
5 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Фиала (Лаферрье, Дано) – 05:14     1:1 Фёрстер (Йорк, Санхайм) – 08:17     1:2 Лотон (Мичков, Фрост) – 14:09     2:2 Кемпе (Кларк, Тюркотт) – 16:54     2:3 Мичков (Лотон, Ристолайнен) – 31:03     2:4 Фараби (Хэтэуэй, Пилинг) – 33:42     3:4 Фёгеле – 35:04     4:4 Копитар (Байфилд, Муврар) – 46:44     5:4 Копитар (Кемпе) – 48:55 (pp)    
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