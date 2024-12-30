Александр Овечкин приблизился к рекорду Уэйна Гретцки по голам в первых периодах НХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в первом периоде. Этот гол стал для россиянина 238-м в первых периодах матчей регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин отстаёт на два гола от идущего вторым Фила Эспозито. От лидера в истории НХЛ Уэйна Гретцки по голам в первых периодах Александр отстаёт лишь на три шайбы. На счету великого канадца 241 шайба в первых периодах.
Напомним, всего за карьеру в НХЛ на счету 39-летнего Овечкина 1446 матчей, в которых он забил 870 голов и сделал 707 результативных передач. Отставание от рекорда Уэйна Гретцки — 24 шайбы.
- 30 декабря 2024
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