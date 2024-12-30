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Александр Овечкин приблизился к рекорду Уэйна Гретцки по голам в первых периодах НХЛ

Александр Овечкин приблизился к рекорду Уэйна Гретцки по голам в первых периодах НХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2024, понедельник. 01:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Дебринкэт (Шьяро, Зайдер) – 03:19     2:0 Кейн (Густафссон, Рэймонд) – 06:44 (pp)     2:1 Овечкин (Чикран, Макмайкл) – 12:04     3:1 Дебринкэт (Кейн, Копп) – 12:35     4:1 Рэймонд (Ларкин, Велено) – 14:18     4:2 Дауд (Рэддиш, Дьюхейм) – 50:27    

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в первом периоде. Этот гол стал для россиянина 238-м в первых периодах матчей регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин отстаёт на два гола от идущего вторым Фила Эспозито. От лидера в истории НХЛ Уэйна Гретцки по голам в первых периодах Александр отстаёт лишь на три шайбы. На счету великого канадца 241 шайба в первых периодах.

Напомним, всего за карьеру в НХЛ на счету 39-летнего Овечкина 1446 матчей, в которых он забил 870 голов и сделал 707 результативных передач. Отставание от рекорда Уэйна Гретцки — 24 шайбы.

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