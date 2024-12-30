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30 декабря главные новости спорта, трансферы, результаты футбола, результаты НХЛ, НБА, теннис, волейбол, Александр Овечкин

Овечкин снова забил в НХЛ, «Милан» уволил Паулу Фонсеку. Главное к утру
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом, но не помог команде победить в матче НХЛ с «Детройт Ред Уингз», португалец Паулу Фонсека заявил об уходе с поста главного тренера итальянского «Милана», сборная Финляндии обыграла американскую национальную команду в матче молодёжного чемпионата мира — 2025. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Детройтом».
  2. Паулу Фонсеку объявил об уходе с поста главного тренера «Милана».
  3. Сборная Финляндии обыграла США в матче МЧМ-2025 по хоккею.
  4. «Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм» и оторвался от второго места в АПЛ на восемь очков.
  5. Гол Никиты Кучерова не помог «Тампе» избежать поражения в матче с «Монреалем».
  6. Волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс» завоевали Кубок России, обыграв «Ленинградку».
  7. «Милан» и «Рома» сыграли вничью в матче 18-го тура Серии А.
  8. Сидни Кросби стал лучшим ассистентом в истории «Питтсбурга».
  9. Александр Овечкин побил рекорд 18-летней давности в НХЛ.
  10. «Ювентус» упустил победу над «Фиорентиной» в концовке матча 18-го тура Серии А.
  11. Сборная Канады всухую обыграла Германию в матче МЧМ-2025.
  12. Макдэвид, Маккиннон и Драйзайтль повторили редкое достижение звёзд НХЛ 28-летней давности.
  13. Мохамед Салах отметился уникальным достижением в истории АПЛ.
  14. Шевченко неожиданно победил Циципаса в игре United Cup и вывел Казахстан вперёд в группе С.
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