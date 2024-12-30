Овечкин снова забил в НХЛ, «Милан» уволил Паулу Фонсеку. Главное к утру

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом, но не помог команде победить в матче НХЛ с «Детройт Ред Уингз», португалец Паулу Фонсека заявил об уходе с поста главного тренера итальянского «Милана», сборная Финляндии обыграла американскую национальную команду в матче молодёжного чемпионата мира — 2025. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».