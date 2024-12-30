«Мы допустили слишком много ошибок». Карбери назвал причины поражения от «Детройта»
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал поражение в матче с «Детройтом» (2:4), в котором столичный клуб пропустил четыре шайбы в первом периоде.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2024, понедельник. 01:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Дебринкэт (Шьяро, Зайдер) – 03:19 2:0 Кейн (Густафссон, Рэймонд) – 06:44 (pp) 2:1 Овечкин (Чикран, Макмайкл) – 12:04 3:1 Дебринкэт (Кейн, Копп) – 12:35 4:1 Рэймонд (Ларкин, Велено) – 14:18 4:2 Дауд (Рэддиш, Дьюхейм) – 50:27
«Мы знали, что соперник будет давить в первом периоде. Мы допустили слишком много психологических и физических ошибок, чтобы не провалиться в том первом периоде. Я никогда не характеризую одну игру как определение игры. Но это был ключевой момент матча. Мы допустили кучу ошибок в первом периоде. Пропустили шайбу в первой же смене после того, как нам удалось сократить отставание в счёте. Мы должны были перевести дух и успокоиться, но шайба вновь оказывается в наших воротах», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.
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