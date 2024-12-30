«Мы допустили слишком много ошибок». Карбери назвал причины поражения от «Детройта»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал поражение в матче с «Детройтом» (2:4), в котором столичный клуб пропустил четыре шайбы в первом периоде.

«Мы знали, что соперник будет давить в первом периоде. Мы допустили слишком много психологических и физических ошибок, чтобы не провалиться в том первом периоде. Я никогда не характеризую одну игру как определение игры. Но это был ключевой момент матча. Мы допустили кучу ошибок в первом периоде. Пропустили шайбу в первой же смене после того, как нам удалось сократить отставание в счёте. Мы должны были перевести дух и успокоиться, но шайба вновь оказывается в наших воротах», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.