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Рейтинг тренеров КХЛ: лучше Квартальнова сейчас только Воробьёв, Гру выпал из топ-10

Рейтинг тренеров КХЛ: лучше Квартальнова сейчас только Воробьёв, Гру выпал из топ-10
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Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2024/2025 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

МестоТренерКлуб
1 (3)Илья ВоробьёвЦСКА
2 (13)Дмитрий Квартальнов«Динамо» Мн
3 (2)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
4 (10)Андрей Разин«Металлург»
5 (4)Игорь Никитин«Локомотив»
6 (5)Анвар Гатиятулин«Ак Барс»
7 (8)Андрей Козырев«Северсталь»
8 (6)Алексей Жамнов«Спартак»
9 (1)Алексей Кудашов«Динамо» М
10 (15)Николай Заварухин«Автомобилист»
11 (7)Бенуа Гру«Трактор»
12 (-)Ги Буше«Авангард»
13 (12)Роман РотенбергСКА
14 (11)Игорь Ларионов«Торпедо»
15 (16)Павел Зубов«Лада»
16 (17)Вадим Епанчинцев«Сибирь»
17 (9)Леонид Тамбиев«Адмирал»
18 (18)Михаил Кравец«Куньлунь»
19 (14)Олег Леонтьев«Нефтехимик»
20 (19)Павел Десятков«Витязь»
21 (20)Виктор Костючёнок«Амур»
22 (21)Галым Мамбеталиев«Барыс»
23 (22)Сергей ЗубовХК «Сочи»
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