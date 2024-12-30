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Никита Шашков рассказал, была ли у него возможность остаться в «Сибири»

Никита Шашков рассказал, была ли у него возможность остаться в «Сибири»
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Нападающий «Автомобилиста» Никита Шашков рассказал, была ли у него возможность остаться в «Сибири».

— Были ли какие-то контрактные договорённости со старым менеджментом команды?
— Нет, не было обсуждений. Было непонятно по руководству.

— В каком основном вопросе вы не сошлись с новым руководством?
— Не могли договориться по финансам.

— Всё это время сохранялась вероятность, что вы останетесь в клубе, или в какой-то момент случилась точка невозврата?
— Шансы были. Я ждал, какое решение примет руководство: продавать или договариваться, я был готов договариваться, – сказал Шашков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Шашковым читайте на «Чемпионате»:
«Переход в «Ак Барс» был близок. На игру с ними будет мотивация». Интервью с Шашковым
Эксклюзив
«Переход в «Ак Барс» был близок. На игру с ними будет мотивация». Интервью с Шашковым
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