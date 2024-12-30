Никита Шашков рассказал, была ли у него возможность остаться в «Сибири»

Нападающий «Автомобилиста» Никита Шашков рассказал, была ли у него возможность остаться в «Сибири».

— Были ли какие-то контрактные договорённости со старым менеджментом команды?

— Нет, не было обсуждений. Было непонятно по руководству.

— В каком основном вопросе вы не сошлись с новым руководством?

— Не могли договориться по финансам.

— Всё это время сохранялась вероятность, что вы останетесь в клубе, или в какой-то момент случилась точка невозврата?

— Шансы были. Я ждал, какое решение примет руководство: продавать или договариваться, я был готов договариваться, – сказал Шашков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.