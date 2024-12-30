«Морально был готов». Шашков — о расставании с «Сибирью» после 13 лет в системе клуба

Нападающий «Автомобилиста» Никита Шашков заявил, что вопрос о его уходе из «Сибири» решался очень долго, поэтому он успел морально подготовиться к переходу. Форвард выступал в системе новосибирского клуба 12 лет, прежде чем в декабре 2024 года перешёл в «Автомобилист».
— Вы играли в системе с «Сибири» с 12 лет, считались одним из самых лояльных игроков команды. Насколько тяжело было расставаться?
— Вопрос решался очень долго, морально я был готов к любому решению. На тот момент, когда ситуация разрешилась, я был готов, – сказал Шашков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.