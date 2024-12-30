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Форвард «Автомобилиста» рассказал об интересе «Ак Барса» и СКА перед началом сезона

Форвард «Автомобилиста» рассказал об интересе «Ак Барса» и СКА перед началом сезона
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Нападающий «Автомобилиста» Никита Шашков рассказал об интересе «Ак Барса» и СКА перед началом сезона.

— Летом были слухи о переходе в «Ак Барс» и СКА. Насколько они были близки к осуществлению?
— Да, я про это слышал, конечно. Казань была близка, потом что-то сорвалось в моменте, не срослось. Про Питер, честно говоря, никаких подробностей не было: знал, что интересуются, что хотят.

— После слов Марата Валиуллина о том, что у Казани есть ребята не хуже, будет ли лишняя мотивация в играх против Казани?
— Конечно, это будет мотивацией. Просто проявлять себя сейчас нужно, чтобы показать уровень, – сказал Шашков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Шашковым читайте на «Чемпионате»:
«Переход в «Ак Барс» был близок. На игру с ними будет мотивация». Интервью с Шашковым
Эксклюзив
«Переход в «Ак Барс» был близок. На игру с ними будет мотивация». Интервью с Шашковым
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