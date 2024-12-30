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Новичок «Автомобилиста» назвал главный фактор перехода в команду

Новичок «Автомобилиста» назвал главный фактор перехода в команду
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Нападающий «Автомобилиста» Никита Шашков заявил, что присутствие Николая Заварухина на посту главного тренера стало фактором его перехода в екатеринбургский клуб.

— Первые впечатления от Екатеринбурга и от клуба в целом?
— Всё отлично организовано, всё круто, мне всё нравится. Приятно находиться в таком коллективе, такой команде, очень рад здесь оказаться.

— Стал ли фактор Николая Заварухина одной из важных причин того, что вы перешли в Екатеринбург?
— Конечно, это сыграло свою роль. Мы с Николаем Николаевичем работали, есть такой момент. Мы летом разговаривали, периодически поддерживали связь, – сказал Шашков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Шашковым читайте на «Чемпионате»:
«Переход в «Ак Барс» был близок. На игру с ними будет мотивация». Интервью с Шашковым
Эксклюзив
«Переход в «Ак Барс» был близок. На игру с ними будет мотивация». Интервью с Шашковым
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