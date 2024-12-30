Новичок «Автомобилиста» назвал главный фактор перехода в команду

Нападающий «Автомобилиста» Никита Шашков заявил, что присутствие Николая Заварухина на посту главного тренера стало фактором его перехода в екатеринбургский клуб.

— Первые впечатления от Екатеринбурга и от клуба в целом?

— Всё отлично организовано, всё круто, мне всё нравится. Приятно находиться в таком коллективе, такой команде, очень рад здесь оказаться.

— Стал ли фактор Николая Заварухина одной из важных причин того, что вы перешли в Екатеринбург?

— Конечно, это сыграло свою роль. Мы с Николаем Николаевичем работали, есть такой момент. Мы летом разговаривали, периодически поддерживали связь, – сказал Шашков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.