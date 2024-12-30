«Главный гол в карьере забил «Автомобилисту» в плей-офф». Шашков — о самой памятной шайбе

Нападающий «Автомобилиста» Никита Шашков заявил, что самой памятной шайбой в его карьере стал гол в ворота екатеринбургского клуба в овертайме матча плей-офф в сезоне-2019/2020.

— Наверное, главный гол в вашей карьере забит как раз в ворота «Автомобилиста», в овертайме серии плей-офф. Припоминали его при переходе?

— Не припоминали, с ребятами не обсуждал, но для меня это памятный момент. Скорее всего, на взрослом уровне это самый важный гол, в плей-офф каждая шайба решает ситуацию, так что на данный момент это главный гол на взрослом уровне, соглашусь с вами. На молодёжном уровне памятны две шайбы на МЧМ-2019, – сказал Шашков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.