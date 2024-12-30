Вратарь Илья Самсонов оценил свой первый «сухой» матч в составе «Вегаса»
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Вратарь «Вегаса» Илья Самсонов оценил свой первый «сухой» матч в составе «Голден Найтс». Россиянин отразил 31 бросок в игре с «Калгари» (3:0) и был признан первой звездой встречи. Этот шат-аут стал для Самсонова 14-м в Национальной хоккейной лиге.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2024, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Хауден (Пьетранджело, Пирсон) – 35:59 2:0 Олофссон (Теодор, Айкел) – 54:41 (pp) 3:0 Пирсон (Дорофеев, Теодор) – 59:53
«Я хочу сказать спасибо команде, ребята заблокировали много бросков. Мы играли в простую игру с наименьшим количеством ошибок. Иногда таким образом удаётся заработать «сухарь». Это приятно, но я не думаю об этом слишком много», — цитирует Самсонова пресс-служба клуба.
Самсонов пополнил состав «золотых рыцарей» в межсезонье. В текущем сезоне россиянин провёл 13 матчей за «Вегас», одержал девять побед с процентом отражённых бросков 90,6%.
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