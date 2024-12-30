Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь Илья Самсонов оценил свой первый «сухой» матч в составе «Вегаса»

Вратарь Илья Самсонов оценил свой первый «сухой» матч в составе «Вегаса»
Комментарии

Вратарь «Вегаса» Илья Самсонов оценил свой первый «сухой» матч в составе «Голден Найтс». Россиянин отразил 31 бросок в игре с «Калгари» (3:0) и был признан первой звездой встречи. Этот шат-аут стал для Самсонова 14-м в Национальной хоккейной лиге.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2024, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Хауден (Пьетранджело, Пирсон) – 35:59     2:0 Олофссон (Теодор, Айкел) – 54:41 (pp)     3:0 Пирсон (Дорофеев, Теодор) – 59:53    

«Я хочу сказать спасибо команде, ребята заблокировали много бросков. Мы играли в простую игру с наименьшим количеством ошибок. Иногда таким образом удаётся заработать «сухарь». Это приятно, но я не думаю об этом слишком много», — цитирует Самсонова пресс-служба клуба.

Самсонов пополнил состав «золотых рыцарей» в межсезонье. В текущем сезоне россиянин провёл 13 матчей за «Вегас», одержал девять побед с процентом отражённых бросков 90,6%.

Материалы по теме
Видео
Шат-аут и 31 сейв Ильи Самсонова принесли «Вегасу» победу над «Калгари»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android