Вратарь Илья Самсонов оценил свой первый «сухой» матч в составе «Вегаса»

Вратарь «Вегаса» Илья Самсонов оценил свой первый «сухой» матч в составе «Голден Найтс». Россиянин отразил 31 бросок в игре с «Калгари» (3:0) и был признан первой звездой встречи. Этот шат-аут стал для Самсонова 14-м в Национальной хоккейной лиге.

«Я хочу сказать спасибо команде, ребята заблокировали много бросков. Мы играли в простую игру с наименьшим количеством ошибок. Иногда таким образом удаётся заработать «сухарь». Это приятно, но я не думаю об этом слишком много», — цитирует Самсонова пресс-служба клуба.

Самсонов пополнил состав «золотых рыцарей» в межсезонье. В текущем сезоне россиянин провёл 13 матчей за «Вегас», одержал девять побед с процентом отражённых бросков 90,6%.