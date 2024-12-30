Российский вратарь «Вегаса» Илья Самсонов признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги определила тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня, в котором состоялось девять матчей.

Первой звездой игрового дня признан вратарь «Вегаса» Илья Самсонов. Россиянин записал на свой счёт «сухой» матч с «Калгари» (3:0), отразив 31 бросок по воротам. Этот шат-аут стал для Самсонова первым в составе «Голден Найтс» и 14-м в карьере НХЛ.

Вторая звезда игрового дня — капитан «Лос-Анджелеса» Анже Копитар, оформивший дубль в третьем периоде матча с «Филадельфией» (5:4).

Третьей звездой дня признан американский нападающий «Детройта» Алекс Дебринкэт, забросивший две шайбы в матче с «Вашингтоном» (4:2).