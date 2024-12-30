Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Матвей Мичков оценил решение Тортореллы посадить его в запас по ходу матча

Матвей Мичков оценил решение Тортореллы посадить его в запас по ходу матча
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков оценил решение главного тренера Джона Тортореллы посадить его в запас в третьем периоде вчерашнего матча с «Анахаймом» (3:1) и оценил свою игру во встрече с «Лос-Анджелесом» (4:5). Россиянин прервал свою семиматчевую серию без очков, отметившись голом и результативной передачей в матче с «Кингз».

«Тренер сказал мне, что нужно продолжать работать, через работу придут голы. Моя задача выходить на лёд с любыми партнёрами и выполнять свою работу. Тренеру виднее, когда сажать меня на скамейку запасных, значит, так было нужно.

Сегодня у меня было больше сил, в том числе потому, что в прошлом матче я не играл в третьем периоде. В защите я стараюсь выполнять установки тренера, но сегодня моё звено пропустило два гола. Мне есть над чем работать», — цитирует Мичкова пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Мичков набрал 29 (12+17) очков в 35 матчах.

Материалы по теме
Мичков забил чудо-гол броском из-за ворот! Русский новичок НХЛ прервал ужасную серию
Мичков забил чудо-гол броском из-за ворот! Русский новичок НХЛ прервал ужасную серию
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android