Матвей Мичков оценил решение Тортореллы посадить его в запас по ходу матча

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков оценил решение главного тренера Джона Тортореллы посадить его в запас в третьем периоде вчерашнего матча с «Анахаймом» (3:1) и оценил свою игру во встрече с «Лос-Анджелесом» (4:5). Россиянин прервал свою семиматчевую серию без очков, отметившись голом и результативной передачей в матче с «Кингз».

«Тренер сказал мне, что нужно продолжать работать, через работу придут голы. Моя задача выходить на лёд с любыми партнёрами и выполнять свою работу. Тренеру виднее, когда сажать меня на скамейку запасных, значит, так было нужно.

Сегодня у меня было больше сил, в том числе потому, что в прошлом матче я не играл в третьем периоде. В защите я стараюсь выполнять установки тренера, но сегодня моё звено пропустило два гола. Мне есть над чем работать», — цитирует Мичкова пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Мичков набрал 29 (12+17) очков в 35 матчах.