«Была большая разница». Торторелла оценил игру Мичкова с «Лос-Анджелесом»

Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла прокомментировал игру нападающего Матвея Мичкова в матче с «Лос-Анджелесом» (4:5). Россиянин отметился голом и результативной передачей и прервал свою семиматчевую серию без очков.

«Есть так много новых для него вещей, с которыми он сталкивается сейчас, когда мы начинаем приближаться к январю. Суровые будни, чего он никогда раньше не видел. Я думаю, что Мич сегодня играл сильнее. В его игре была большая разница», — цитирует Тортореллу пресс-служба клуба.

В предыдущем матче с «Анахаймом» (3:1) Мичков провёл рекордно малое для себя игровое время — чуть более девяти минут. Россиянин не играл в третьем периоде матча с «Дакс». В текущем сезоне Мичков набрал 29 (12+17) очков в 35 матчах.