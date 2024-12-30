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«Была большая разница». Торторелла оценил игру Мичкова с «Лос-Анджелесом»

«Была большая разница». Торторелла оценил игру Мичкова с «Лос-Анджелесом»
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Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла прокомментировал игру нападающего Матвея Мичкова в матче с «Лос-Анджелесом» (4:5). Россиянин отметился голом и результативной передачей и прервал свою семиматчевую серию без очков.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2024, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
5 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Фиала (Лаферрье, Дано) – 05:14     1:1 Фёрстер (Йорк, Санхайм) – 08:17     1:2 Лотон (Мичков, Фрост) – 14:09     2:2 Кемпе (Кларк, Тюркотт) – 16:54     2:3 Мичков (Лотон, Ристолайнен) – 31:03     2:4 Фараби (Хэтэуэй, Пилинг) – 33:42     3:4 Фёгеле – 35:04     4:4 Копитар (Байфилд, Муврар) – 46:44     5:4 Копитар (Кемпе) – 48:55 (pp)    

«Есть так много новых для него вещей, с которыми он сталкивается сейчас, когда мы начинаем приближаться к январю. Суровые будни, чего он никогда раньше не видел. Я думаю, что Мич сегодня играл сильнее. В его игре была большая разница», — цитирует Тортореллу пресс-служба клуба.

В предыдущем матче с «Анахаймом» (3:1) Мичков провёл рекордно малое для себя игровое время — чуть более девяти минут. Россиянин не играл в третьем периоде матча с «Дакс». В текущем сезоне Мичков набрал 29 (12+17) очков в 35 матчах.

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