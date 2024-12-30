Мичков уступает лишь одному новичку «Флайерз» за последние 30 лет по матчам с 2+ очками
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В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Филадельфией Флайерз». Игра завершилась победой хозяев площадки со счётом 5:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2024, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
5 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Фиала (Лаферрье, Дано) – 05:14 1:1 Фёрстер (Йорк, Санхайм) – 08:17 1:2 Лотон (Мичков, Фрост) – 14:09 2:2 Кемпе (Кларк, Тюркотт) – 16:54 2:3 Мичков (Лотон, Ристолайнен) – 31:03 2:4 Фараби (Хэтэуэй, Пилинг) – 33:42 3:4 Фёгеле – 35:04 4:4 Копитар (Байфилд, Муврар) – 46:44 5:4 Копитар (Кемпе) – 48:55 (pp)
Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Это уже 10-й матч россиянина с двумя и более очками в дебютном сезоне в НХЛ. Матвей стал лишь третьим новичком «Флайерз» за последние 30 лет с 10 и более матчами с 2+ очками.
Также 10 таких матчей в своём дебютном сезоне-2011/2012 провёл форвард Мэтт Рид. В сезоне-1999/2000 Симон Ганье провёл 11 матчей с двумя и более очками.
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