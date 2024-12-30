Мичков уступает лишь одному новичку «Флайерз» за последние 30 лет по матчам с 2+ очками

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Филадельфией Флайерз». Игра завершилась победой хозяев площадки со счётом 5:4.

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Это уже 10-й матч россиянина с двумя и более очками в дебютном сезоне в НХЛ. Матвей стал лишь третьим новичком «Флайерз» за последние 30 лет с 10 и более матчами с 2+ очками.

Также 10 таких матчей в своём дебютном сезоне-2011/2012 провёл форвард Мэтт Рид. В сезоне-1999/2000 Симон Ганье провёл 11 матчей с двумя и более очками.