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Шестёркин пропустил минимум пять шайб в 11 матчах в 2024 году, это худший результат в НХЛ

Шестёркин пропустил минимум пять шайб в 11 матчах в 2024 году, это худший результат в НХЛ
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Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин пропустил минимум пять шайб в 11 матчах в календарном 2024 году. Это худший показатель за год среди всех вратарей НХЛ.

Примечательно, что в текущем сезоне-2024/2025 у Шестёркина также больше всего матчей с пятью и более пропущенными шайбами. На счету россиянина уже шесть таких игр. Далее идут вратари Укко-Пекка Луукконен из «Баффало» и Сэм Монтембо из «Монреаля», на счету которых по пять подобных матчей.

Напомним, в начале текущего сезона Шестёркин подписал восьмилетнее соглашение с «Рейнджерс» с кэпхитом $ 11,5 млн, которое вступит в силу с сезона-2025/2026. Общая сумма контракта россиянина составила $ 92 млн.

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