«Пульс был выше обычного». В «Динамо» рассказали, как проходил обмен с «Трактором»

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал обмен с «Трактором», в результате которого бело-голубые получили нападающего Дилана Сикуру, расставшись с защитником Андреем Прибыльским и форвардом Матвеем Гуськовым.

— Новость об обмене с «Трактором» в Сети появилась после полуночи. Как это выглядело с Вашей стороны?

— На самом деле все началось ещё утром. «Трактор» вышел на нас с предложением, где были три фамилии. Но позже челябинцы приняли решение одного хоккеиста оставить у себя. Мы начали работу перед матчем с минским «Динамо». Но Матвей Гуськов был в игре, поэтому решения со стороны «Трактора» не было. После матча около 23 часов по Москве началась подготовка документов и примерно за три минуты до наступления часа икс всё было загружено в базу. Признаюсь, что пульс был выше обычного в этот момент.

— Дилан Сикура — тот хоккеист, который может усилить команду?

— Быстрый форвард, с хорошим броском. Так бывает, когда не идёт в одной команде. Дилан способен добавить нашей команде вариативности в атаке, быть наконечником. Думаю, что в большинстве он тоже может себя проявить, — цитирует Сопина пресс-служба клуба.

Для 29-летнего Сикуры этот сезон стал первым в Континентальной хоккейной лиге. В 28 матчах он набрал 15 (5+10) очков. В НХЛ на его счету 60 встреч за «Чикаго», «Вегас» и «Колорадо» и 17 набранных очков.