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«Детройт» стал 16-й франшизой НХЛ, которой Овечкин забивал 25+ голов

«Детройт» стал 16-й франшизой НХЛ, которой Овечкин забивал 25+ голов
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» (2:4). Для россиянина этот гол стал 25-м в карьере в ворота клуба из Детройта.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2024, понедельник. 01:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Дебринкэт (Шьяро, Зайдер) – 03:19     2:0 Кейн (Густафссон, Рэймонд) – 06:44 (pp)     2:1 Овечкин (Чикран, Макмайкл) – 12:04     3:1 Дебринкэт (Кейн, Копп) – 12:35     4:1 Рэймонд (Ларкин, Велено) – 14:18     4:2 Дауд (Рэддиш, Дьюхейм) – 50:27    

Таким образом, «Детройт» стал 16-й франшизой НХЛ, которой Овечкин забивал минимум 25 голов. Больше всех команд от россиянина досталось франшизе «Виннипега», которая ранее была «Атлантой». В их ворота от клюшки Овечкина влетело 55 шайб. Второе место занимает «Каролина» с 51 пропущенной шайбой от россиянина. Третье место с 50 голами делят между собой «Филадельфия» и «Тампа-Бэй».

Статистика Овечкина в матчах с франшизами НХЛ

Статистика Овечкина в матчах с франшизами НХЛ

Фото: Statmuse

В текущем сезоне на счету Овечкина 27 (17+10) очков в 20 матчах.

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