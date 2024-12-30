«Детройт» стал 16-й франшизой НХЛ, которой Овечкин забивал 25+ голов

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» (2:4). Для россиянина этот гол стал 25-м в карьере в ворота клуба из Детройта.

Таким образом, «Детройт» стал 16-й франшизой НХЛ, которой Овечкин забивал минимум 25 голов. Больше всех команд от россиянина досталось франшизе «Виннипега», которая ранее была «Атлантой». В их ворота от клюшки Овечкина влетело 55 шайб. Второе место занимает «Каролина» с 51 пропущенной шайбой от россиянина. Третье место с 50 голами делят между собой «Филадельфия» и «Тампа-Бэй».

Статистика Овечкина в матчах с франшизами НХЛ Фото: Statmuse

В текущем сезоне на счету Овечкина 27 (17+10) очков в 20 матчах.