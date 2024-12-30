«Детройт» стал 16-й франшизой НХЛ, которой Овечкин забивал 25+ голов
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» (2:4). Для россиянина этот гол стал 25-м в карьере в ворота клуба из Детройта.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2024, понедельник. 01:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Дебринкэт (Шьяро, Зайдер) – 03:19 2:0 Кейн (Густафссон, Рэймонд) – 06:44 (pp) 2:1 Овечкин (Чикран, Макмайкл) – 12:04 3:1 Дебринкэт (Кейн, Копп) – 12:35 4:1 Рэймонд (Ларкин, Велено) – 14:18 4:2 Дауд (Рэддиш, Дьюхейм) – 50:27
Таким образом, «Детройт» стал 16-й франшизой НХЛ, которой Овечкин забивал минимум 25 голов. Больше всех команд от россиянина досталось франшизе «Виннипега», которая ранее была «Атлантой». В их ворота от клюшки Овечкина влетело 55 шайб. Второе место занимает «Каролина» с 51 пропущенной шайбой от россиянина. Третье место с 50 голами делят между собой «Филадельфия» и «Тампа-Бэй».
Статистика Овечкина в матчах с франшизами НХЛ
Фото: Statmuse
В текущем сезоне на счету Овечкина 27 (17+10) очков в 20 матчах.
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