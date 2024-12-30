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КХЛ определила лучших игроков 16-й недели сезона-2024/2025

КХЛ определила лучших игроков 16-й недели сезона-2024/2025
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Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лауреатов 16-й недели Фонбет Чемпионата КХЛ в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём впервые в карьере признан Денис Костин («Сибирь»), одержавший три победы в трёх матчах с процентом отражённых бросков 97,94% и коэффициентом надёжности 0,67. Костин записал на свой счёт два «сухих» матча.

Лучшим защитником признан Джордан Гросс («Динамо» Мн), набравший 5 (2+3) очков в трёх матчах недели с показателем полезности «+3».

Лучшим нападающим признан Джошуа Ливо («Салават Юлаев»), набравший 4 (4+0) очка в трёх матчах недели с показателем полезности «+4».

Лучшим новичком признан Магомед Шараканов («Лада»), набравший 2 (2+0) очка в двух матчах недели.

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