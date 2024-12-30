Дубль Пьянова помог «Сибири» обыграть «Амур» и одержать четвёртую победу подряд
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Сибирью». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2024, понедельник. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 4
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Гальченюк (Бродхёрст) – 02:36 (5x5) 1:1 Пьянов (Мартынов, Карпов) – 07:35 (4x4) 1:2 Коротков (Яковлев) – 08:32 (5x5) 2:2 Коротких – 20:35 (5x5) 3:2 Лапин (Щемеров, Грачёв) – 21:17 (5x5) 3:3 Яковлев – 39:33 (5x5) 3:4 Пьянов (Карпов) – 49:56 (5x5)
Дублем отметился нападающий «Сибири» Валентин Пьянов. Форвард забросил первую шайбу в матче и стал автором победного гола. Ещё по голу в составе новосибирской команды забили Никита Коротков и Алексей Яковлев. За «Амур» шайбы забросили Алекс Гальченюк, Игнат Коротких и Сергей Лапин.
Таким образом, «Сибирь» одержала четвёртую победу подряд и взяла реванш у «Амура» за недавнее поражение в Новосибирске со счётом 1:5.
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