Дубль Пьянова помог «Сибири» обыграть «Амур» и одержать четвёртую победу подряд

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Сибирью». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

Дублем отметился нападающий «Сибири» Валентин Пьянов. Форвард забросил первую шайбу в матче и стал автором победного гола. Ещё по голу в составе новосибирской команды забили Никита Коротков и Алексей Яковлев. За «Амур» шайбы забросили Алекс Гальченюк, Игнат Коротких и Сергей Лапин.

Таким образом, «Сибирь» одержала четвёртую победу подряд и взяла реванш у «Амура» за недавнее поражение в Новосибирске со счётом 1:5.