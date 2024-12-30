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«Есть команда, костяк, и есть надежда». В «Сочи» рассказали о планах на будущее

«Есть команда, костяк, и есть надежда». В «Сочи» рассказали о планах на будущее
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Заместитель генерального директора по хоккейным операциям «Сочи» Алексей Бадюков рассказал, чего ждать от команды во второй половине сезона. Календарный год сочинский клуб завершил на последнем месте в таблице Западной конференции КХЛ, отставая от зоны плей-офф на 14 очков.

– Что ждать болельщикам во второй половине сезона? Какие задачи, цели, нет ли в команде настроения просто доиграть сезон?
– Поражения не добавляют оптимизма, но рисунок игры виден. Видно, какой хоккей тренеры ставят команде. К сожалению, проиграли уйму матчей в одну шайбу. Проиграли много матчей, в которых мы были лучше соперника. Было два сложных выезда до декабрьской паузы и после, поэтому физически команда в последних играх доставала из себя всё. Где-то не повезло, но самое главное, что есть команда, костяк и есть надежда на будущее. Понятно, что все переживают из-за серии поражений, из-за положения в турнирной таблице. Мы будем работать, — цитирует Бадюкова пресс-служба клуба.

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