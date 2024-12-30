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Валерий Белов вошёл в тренерский штаб альметьевского «Нефтяника»

Валерий Белов вошёл в тренерский штаб альметьевского «Нефтяника»
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Тренерский штаб клуба Всероссийской хоккейной лиги «Нефтяник» пополнил Валерий Белов.

В карьере в качестве тренера и главного тренера Белов работал в клубах КХЛ «Ак Барс», «Витязь», московское «Динамо», а в ВХЛ возглавлял тольяттинскую «Ладу» и новокузнецкий «Металлург», в котором работал часть прошлого сезона.

Спортивные регалии: мастер спорта международного класса, заслуженный тренер России. В качестве тренера Белов становился чемпионом мира, обладателем Кубка Гагарина, Кубка европейских чемпионов.

В текущем сезоне после 41 матча «Нефтяник» занимает 21-е место в общей таблице ВХЛ. Напомним, в прошлом сезоне альметьевский клуб становился обладателем Кубка Петрова.

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