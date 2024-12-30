«Ванкувер» потерял из-за травм двух лидеров команды — защитника Куинна Хьюза и нападающего Элиаса Петтерссона. Оба хоккеиста не примут участия как минимум в двух ближайших матчах команды. Как сообщил главный тренер «Кэнакс» Рик Токкет, шведский форвард вернётся в строй со дня на день, тогда как американский игрок обороны пропустит минимум одну неделю.

Характер травм хоккеистов не разглашается. Оба не принимали участия в последнем матче «Ванкувера» с «Сиэтлом» (4:5).

В текущем сезоне Хьюз провёл 34 матча, в которых набрал 42 очка — забросил восемь шайб и отдал 34 результативные передачи с показателем полезности «+14». На счету Петтерссона 28 очков — 10 голов и 18 передач в 34 играх.