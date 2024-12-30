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Гол Лихачёва в овертайме принёс «Куньлуню» победу в матче с «Торпедо»

Гол Лихачёва в овертайме принёс «Куньлуню» победу в матче с «Торпедо»
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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Куньлунем». Победу одержали гости со счётом 4:3 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2024, понедельник. 13:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 4
ОТ
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Кирсанов (Атанасов, Конюшков) – 06:25 (5x5)     1:1 Вон (Паутов) – 14:32 (5x5)     2:1 Шавин (Белевич, Воронин) – 27:47 (5x5)     2:2 Шаров (Элинюк, Лефевр) – 42:09 (5x5)     2:3 Хальбгевакс (Юрчо) – 48:46 (5x5)     3:3 Атанасов (Белевич, Кагарлицкий) – 51:22 (5x5)     3:4 Лихачёв (Душак, Элинюк) – 64:28 (3x3)    

На седьмой минуте матча счёт открыл форвард «Торпедо» Кирилл Кирсанов, которому ассистировали Василий Атанасов и Богдан Конюшков. В середине первого периода Остин Вон сравнял счёт в матче. Во втором периоде Никита Шавин вновь вывел «Торпедо» вперёд. Китайский клуб на старте третьего периода забросил две шайбы и впервые повёл в матче. Вскоре Василий Атанасов сравнял счёт. Овертайм выдался богатым на опасные моменты, а победную шайбу забросил нападающий «Куньлуня» Ярослав Лихачёв.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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Источник: «Авангард» предлагал 100 млн рублей «Торпедо» за Атанасова, но получил отказ
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