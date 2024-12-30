Гол Лихачёва в овертайме принёс «Куньлуню» победу в матче с «Торпедо»

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Куньлунем». Победу одержали гости со счётом 4:3 в овертайме.

На седьмой минуте матча счёт открыл форвард «Торпедо» Кирилл Кирсанов, которому ассистировали Василий Атанасов и Богдан Конюшков. В середине первого периода Остин Вон сравнял счёт в матче. Во втором периоде Никита Шавин вновь вывел «Торпедо» вперёд. Китайский клуб на старте третьего периода забросил две шайбы и впервые повёл в матче. Вскоре Василий Атанасов сравнял счёт. Овертайм выдался богатым на опасные моменты, а победную шайбу забросил нападающий «Куньлуня» Ярослав Лихачёв.

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