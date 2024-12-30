Гол Лихачёва в овертайме принёс «Куньлуню» победу в матче с «Торпедо»

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Куньлунем». Победу одержали гости со счётом 4:3 в овертайме.
На седьмой минуте матча счёт открыл форвард «Торпедо» Кирилл Кирсанов, которому ассистировали Василий Атанасов и Богдан Конюшков. В середине первого периода Остин Вон сравнял счёт в матче. Во втором периоде Никита Шавин вновь вывел «Торпедо» вперёд. Китайский клуб на старте третьего периода забросил две шайбы и впервые повёл в матче. Вскоре Василий Атанасов сравнял счёт. Овертайм выдался богатым на опасные моменты, а победную шайбу забросил нападающий «Куньлуня» Ярослав Лихачёв.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 30 декабря 2024
-
15:55
-
15:45
-
15:28
-
15:00
-
14:25
-
14:00
-
13:40
-
13:25
-
12:58
-
12:40
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:10
-
10:50
-
10:40
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:00
-
08:35
-
08:10
-
07:58
-
07:47
-
07:30
-
07:20
-
07:17
-
07:12
-
07:00
-
06:52