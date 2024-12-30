Главный тренер «Сибири» прокомментировал гостевую победу в матче с «Амуром»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал гостевую победу в матче с «Амуром» (4:3) и отметил игру в меньшинстве новосибирской команды.

«Тяжёлый, непростой матч. Прекрасно понимали возможности соперника после отдыха. Команда особенно дома играет более агрессивно, нежели на выезде. Вдвойне благодарен ребятам, что смогли найти ресурсы и силы, одержать важную для нас победу. Хорошая командная победа, хорошее меньшинство, здорово сыграл вратарь», — цитирует Епанчинцева пресс-служба хабаровского клуба.

«Сибирь» одержала четвёртую победу подряд и взяла реванш у «Амура» за недавнее поражение в Новосибирске со счётом 1:5.