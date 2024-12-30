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Главный тренер «Сибири» прокомментировал гостевую победу в матче с «Амуром»

Главный тренер «Сибири» прокомментировал гостевую победу в матче с «Амуром»
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал гостевую победу в матче с «Амуром» (4:3) и отметил игру в меньшинстве новосибирской команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2024, понедельник. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 4
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Гальченюк (Бродхёрст) – 02:36 (5x5)     1:1 Пьянов (Мартынов, Карпов) – 07:35 (4x4)     1:2 Коротков (Яковлев) – 08:32 (5x5)     2:2 Коротких – 20:35 (5x5)     3:2 Лапин (Щемеров, Грачёв) – 21:17 (5x5)     3:3 Яковлев – 39:33 (5x5)     3:4 Пьянов (Карпов) – 49:56 (5x5)    

«Тяжёлый, непростой матч. Прекрасно понимали возможности соперника после отдыха. Команда особенно дома играет более агрессивно, нежели на выезде. Вдвойне благодарен ребятам, что смогли найти ресурсы и силы, одержать важную для нас победу. Хорошая командная победа, хорошее меньшинство, здорово сыграл вратарь», — цитирует Епанчинцева пресс-служба хабаровского клуба.

«Сибирь» одержала четвёртую победу подряд и взяла реванш у «Амура» за недавнее поражение в Новосибирске со счётом 1:5.

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