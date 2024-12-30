«Транжирим какую игру свои моменты». Костючёнок — о поражении от «Сибири»

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок посетовал на плохую реализацию голевых моментов в матче с «Сибирью» (3:4) и отметил, что хоккеисты хабаровской команды переиграли соперника.

«Транжирим какую игру свои моменты. Очень хорошо играем, переигрываем соперника по моментам, по всему, но за это очки не дают. Соперник моменты, которые создал, некоторые мы ему помогли создать, реализовал», — цитирует Костючёнка пресс-служба хабаровского клуба.

Хабаровский клуб потерпел седьмое поражение в последних восьми матчах. На данный момент «Амур» расположился на последнем месте в сводной таблице КХЛ.