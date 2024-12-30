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«Транжирим какую игру свои моменты». Костючёнок — о поражении от «Сибири»

«Транжирим какую игру свои моменты». Костючёнок — о поражении от «Сибири»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок посетовал на плохую реализацию голевых моментов в матче с «Сибирью» (3:4) и отметил, что хоккеисты хабаровской команды переиграли соперника.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2024, понедельник. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 4
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Гальченюк (Бродхёрст) – 02:36 (5x5)     1:1 Пьянов (Мартынов, Карпов) – 07:35 (4x4)     1:2 Коротков (Яковлев) – 08:32 (5x5)     2:2 Коротких – 20:35 (5x5)     3:2 Лапин (Щемеров, Грачёв) – 21:17 (5x5)     3:3 Яковлев – 39:33 (5x5)     3:4 Пьянов (Карпов) – 49:56 (5x5)    

«Транжирим какую игру свои моменты. Очень хорошо играем, переигрываем соперника по моментам, по всему, но за это очки не дают. Соперник моменты, которые создал, некоторые мы ему помогли создать, реализовал», — цитирует Костючёнка пресс-служба хабаровского клуба.

Хабаровский клуб потерпел седьмое поражение в последних восьми матчах. На данный момент «Амур» расположился на последнем месте в сводной таблице КХЛ.

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