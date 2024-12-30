«Металлург» переиграл «Авангард» в гостях, забив гол на последних минутах
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались омский «Авангард» и магнитогорский «Металлург». Команды играли на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в Омске. «Металлург» одержал победу со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2024, понедельник. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Гуляев (Якупов) – 25:19 (5x5) 1:1 Михайлис (Зернов) – 45:27 (5x4) 1:2 Петунин (Пресс) – 57:47 (5x5)
В составе «Авангарда» заброшенной шайбой отметился Михаил Гуляев. За «Металлург» забили Никита Михайлис и Александр Петунин.
Магнитогорская команда проиграла только один раз в последних семи встречах.
«Металлург» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 50 очков за 41 матч. «Авангард» располагается там же на седьмой строчке, заработав 39 очков после 39 игр.
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