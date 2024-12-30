«Металлург» переиграл «Авангард» в гостях, забив гол на последних минутах

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались омский «Авангард» и магнитогорский «Металлург». Команды играли на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в Омске. «Металлург» одержал победу со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0).

В составе «Авангарда» заброшенной шайбой отметился Михаил Гуляев. За «Металлург» забили Никита Михайлис и Александр Петунин.

Магнитогорская команда проиграла только один раз в последних семи встречах.

«Металлург» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 50 очков за 41 матч. «Авангард» располагается там же на седьмой строчке, заработав 39 очков после 39 игр.