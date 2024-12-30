Хет-трик Ливо помог «Салавату Юлаеву» разгромить «Барыс» в матче КХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались уфимский «Салават Юлаев» и казахстанский «Барыс». Команды играли на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе. «Салават» одержал победу со счётом 6:0 (3:0, 2:0, 1:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2024, понедельник. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
6 : 0
Барыс
Астана
1:0 Ливо (Тодд, Хафизуллин) – 00:25 (5x5) 2:0 Тодд (Уилсон, Цулыгин) – 11:11 (5x5) 3:0 Зоркин (Сучков, Ефремов) – 18:33 (5x5) 4:0 Ливо (Ремпал) – 26:26 (5x4) 5:0 Ливо (Ремпал) – 39:41 (5x5) 6:0 Ремпал (Зоркин, Ефремов) – 49:37 (4x5)
В составе уфимской команды заброшенными шайбами отметились Джош Ливо, оформивший хет-трик, Шелдон Ремпал, Никита Зоркин, Нэйтан Тодд.
«Салават» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 56 очков за 39 матчей. «Барыс» располагается там же на 11-й строчке, заработав 23 очка после 43 игр.
Для казахстанцев это пятое поражение подряд.
Комментарии
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