Хет-трик Ливо помог «Салавату Юлаеву» разгромить «Барыс» в матче КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались уфимский «Салават Юлаев» и казахстанский «Барыс». Команды играли на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе. «Салават» одержал победу со счётом 6:0 (3:0, 2:0, 1:0).

В составе уфимской команды заброшенными шайбами отметились Джош Ливо, оформивший хет-трик, Шелдон Ремпал, Никита Зоркин, Нэйтан Тодд.

«Салават» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 56 очков за 39 матчей. «Барыс» располагается там же на 11-й строчке, заработав 23 очка после 43 игр.

Для казахстанцев это пятое поражение подряд.