Плющев: если Мичков будет и дальше себе на уме, у него будут проблемы в НХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал успехи 20-летнего Матвея Мичкова в «Филадельфии Флайерз».

«Многие специалисты говорили Матвею Мичкову, что ему надо пересмотреть своё отношение к партнёрам, к тренерам, к тренировочному процессу. Если Мичков будет и дальше себе на уме, у него будут проблемы в НХЛ.

Мичкову надо не витать в облаках, а повзрослеть. Надо чётко понимать, что ты находишься в профессиональной команде, где есть дисциплина, выполнение задач тренера на матч. Матвей привык играть в КХЛ самостоятельно, как вольный стрелок. Не просто так СКА отдавал Мичкова в аренды, потому что махновщина, анархия никому не нужны», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

В игре с «Лос-Анджелес Кингз» Мичкову удалось прервать семиматчевую серию без набранных очков.