Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плющев: если Мичков будет и дальше себе на уме, у него будут проблемы в НХЛ

Плющев: если Мичков будет и дальше себе на уме, у него будут проблемы в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал успехи 20-летнего Матвея Мичкова в «Филадельфии Флайерз».

«Многие специалисты говорили Матвею Мичкову, что ему надо пересмотреть своё отношение к партнёрам, к тренерам, к тренировочному процессу. Если Мичков будет и дальше себе на уме, у него будут проблемы в НХЛ.

Мичкову надо не витать в облаках, а повзрослеть. Надо чётко понимать, что ты находишься в профессиональной команде, где есть дисциплина, выполнение задач тренера на матч. Матвей привык играть в КХЛ самостоятельно, как вольный стрелок. Не просто так СКА отдавал Мичкова в аренды, потому что махновщина, анархия никому не нужны», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

В игре с «Лос-Анджелес Кингз» Мичкову удалось прервать семиматчевую серию без набранных очков.

Материалы по теме
Плющев: эмоции Ротенберга понять можно — потеря Кузнецова очень значимая
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android