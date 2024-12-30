«Автомобилист» на домашнем льду уступил «Ладе» в серии буллитов

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались екатеринбургский «Автомобилист» и тольяттинская «Лада». Команды играли на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. «Лада» одержала победу со счётом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0) в серии буллитов.