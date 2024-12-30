«Автомобилист» на домашнем льду уступил «Ладе» в серии буллитов
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались екатеринбургский «Автомобилист» и тольяттинская «Лада». Команды играли на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. «Лада» одержала победу со счётом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0) в серии буллитов.
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2024, понедельник. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 3
Б
Лада
Тольятти
1:0 Кизимов (Бывальцев, Шаров) – 04:52 (5x5) 1:1 Моисеев (Черников, Кугрышев) – 29:03 (5x5) 1:2 Юртайкин (Сёмин, Михайлов) – 36:54 (5x5) 2:2 Мэйсек (Шаров, Зборовский) – 55:57 (5x5) 2:3 Кугрышев – 65:00
Комментарии
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