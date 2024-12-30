Разин: с командами, куда пришёл новый тренер, тяжело играть. Но мы в «Металлурге» молодцы

Андрей Разин, главный тренер «Металлурга», прокомментировал победу над «Авангардом» со счётом 2:1.

«Уже пятая наша игра с «Авангардом». До этого мы часто владели преимуществом, но не заканчивали игры победой, кроме одной. Сегодня получилась обратная картина: мы очень много оборонялись, «Авангард» был посвежее немного. Хорошо, что реализовали свои моменты в третьем периоде. Победили, очень рады, всех с наступающим. Не знаю, другой или не другой «Авангард» был… Это нормальное явление, когда приходит новый тренер, у команды появляются новые эмоции, она бежит, с такими командами тяжело играть. Но мы молодцы», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.