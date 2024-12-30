Разин: с командами, куда пришёл новый тренер, тяжело играть. Но мы в «Металлурге» молодцы
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Андрей Разин, главный тренер «Металлурга», прокомментировал победу над «Авангардом» со счётом 2:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2024, понедельник. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Гуляев (Якупов) – 25:19 (5x5) 1:1 Михайлис (Зернов) – 45:27 (5x4) 1:2 Петунин (Пресс) – 57:47 (5x5)
«Уже пятая наша игра с «Авангардом». До этого мы часто владели преимуществом, но не заканчивали игры победой, кроме одной. Сегодня получилась обратная картина: мы очень много оборонялись, «Авангард» был посвежее немного. Хорошо, что реализовали свои моменты в третьем периоде. Победили, очень рады, всех с наступающим. Не знаю, другой или не другой «Авангард» был… Это нормальное явление, когда приходит новый тренер, у команды появляются новые эмоции, она бежит, с такими командами тяжело играть. Но мы молодцы», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Комментарии
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