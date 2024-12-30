Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Разин ответил на вопрос, когда за «Металлург» дебютирует форвард Трой Джозефс

Андрей Разин ответил на вопрос, когда за «Металлург» дебютирует форвард Трой Джозефс
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин назвал точную дату дебюта канадца Троя Джозефса за магнитогорцев. «Металлург» обыграл «Авангард» со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2024, понедельник. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Гуляев (Якупов) – 25:19 (5x5)     1:1 Михайлис (Зернов) – 45:27 (5x4)     1:2 Петунин (Пресс) – 57:47 (5x5)    

«Трой Джозефс должен дебютировать за «Металлург» сразу после Нового года. Он здоров, вчера провёл полноценную тренировку, мы с ним поговорили и ждём его в матче 5 января», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Хоккейные клубы «Лада» и «Металлург» совершили сделку, в результате которой тольяттинцы получили денежную компенсацию в обмен на канадского нападающего Троя Джозефса.

Цвета «Лады» Джозефс защищал с начала предыдущего сезона и суммарно провёл за команду 87 игр, в которых набрал 40 (23+17) очков при нейтральном показателе полезности.

Материалы по теме
«Поддавить меня Разин никак не мог». Откровенное интервью с Гомоляко
Эксклюзив
«Поддавить меня Разин никак не мог». Откровенное интервью с Гомоляко
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android