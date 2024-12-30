Андрей Разин ответил на вопрос, когда за «Металлург» дебютирует форвард Трой Джозефс

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин назвал точную дату дебюта канадца Троя Джозефса за магнитогорцев. «Металлург» обыграл «Авангард» со счётом 2:1.

«Трой Джозефс должен дебютировать за «Металлург» сразу после Нового года. Он здоров, вчера провёл полноценную тренировку, мы с ним поговорили и ждём его в матче 5 января», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Хоккейные клубы «Лада» и «Металлург» совершили сделку, в результате которой тольяттинцы получили денежную компенсацию в обмен на канадского нападающего Троя Джозефса.

Цвета «Лады» Джозефс защищал с начала предыдущего сезона и суммарно провёл за команду 87 игр, в которых набрал 40 (23+17) очков при нейтральном показателе полезности.