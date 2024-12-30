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Ги Буше: «Металлург» — команда без слабых мест. «Авангард» смотрелся на равных с чемпионом

Ги Буше: «Металлург» — команда без слабых мест. «Авангард» смотрелся на равных с чемпионом
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил уровень игры своей команды в матче с «Металлургом».

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2024, понедельник. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Гуляев (Якупов) – 25:19 (5x5)     1:1 Михайлис (Зернов) – 45:27 (5x4)     1:2 Петунин (Пресс) – 57:47 (5x5)    

«Для меня здесь пока всё в новинку. Стоит отметить, что «Металлург» силён по всем фронтам, эта команда, у которой нет слабых мест, стабильная и зрелая. Недаром они в прошлом сезоне стали чемпионами. Я обратил внимание на то, что они очень грамотно действуют в обороне, у них серьёзные, уверенные защитники, которые свободно владеют шайбой, умно защищаются. Для нас был отличный вызов сегодня, мы поняли, где мы находимся, показали всем, что мы боеспособная команда, которая смотрится на равных с действующим чемпионом», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, магнитогорская команда — обладатель Кубка Гагарина — 2024.

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