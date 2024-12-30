Ги Буше: после двух периодов вели по броскам 30-7. В третьем «Авангард» подвели удаления

Ги Буше, главный тренер «Авангарда», объяснил, почему омская команда уступила «Металлургу» со счётом 2:1.

«Когда мы играли в прошлый раз с «Металлургом», то они доминировали, были лучшей командой, и сегодня мы хотели увидеть другую картину с нашей стороны. Просили ребят так же интенсивно действовать в нападении, как и в прошлом матче, но при этом более грамотно и структурированно в обороне. У нас вчера была тренировка с акцентом на эти моменты, и сегодня после двух периодов счёт по броскам был 30-7 в нашу пользу, в расстановке «5 на 5» мы действовали лучше, ребята делали много правильных и грамотных действий. В третьем же периоде нас подвели удаления. Одним соперник воспользовался, из-за других перехватили инициативу и в конце концов реализовали моменты. Матч получился насыщенным, интенсивным, мы могли его выиграть, потому что моментов было немало. Но позитивные улучшения однозначно видны, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.