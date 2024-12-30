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Ги Буше: после двух периодов вели по броскам 30-7. В третьем «Авангард» подвели удаления

Ги Буше: после двух периодов вели по броскам 30-7. В третьем «Авангард» подвели удаления
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Ги Буше, главный тренер «Авангарда», объяснил, почему омская команда уступила «Металлургу» со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2024, понедельник. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Гуляев (Якупов) – 25:19 (5x5)     1:1 Михайлис (Зернов) – 45:27 (5x4)     1:2 Петунин (Пресс) – 57:47 (5x5)    

«Когда мы играли в прошлый раз с «Металлургом», то они доминировали, были лучшей командой, и сегодня мы хотели увидеть другую картину с нашей стороны. Просили ребят так же интенсивно действовать в нападении, как и в прошлом матче, но при этом более грамотно и структурированно в обороне. У нас вчера была тренировка с акцентом на эти моменты, и сегодня после двух периодов счёт по броскам был 30-7 в нашу пользу, в расстановке «5 на 5» мы действовали лучше, ребята делали много правильных и грамотных действий. В третьем же периоде нас подвели удаления. Одним соперник воспользовался, из-за других перехватили инициативу и в конце концов реализовали моменты. Матч получился насыщенным, интенсивным, мы могли его выиграть, потому что моментов было немало. Но позитивные улучшения однозначно видны, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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